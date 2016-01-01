ولا حالة اشتباه.. 17 دولة خالية من فيروس كورونا حول العالم.. منها دولة عربية



فيروس كورونا فيروس كورونا

وتضم القائمة التالية أسماء الدول والجزر التي تعتبر بعيدة عن الإصابة بفيروس كورونا ولم تسجل أي حالة إصابة: "اليمن، كوريا الشمالية، طاجيستكان، تركمنستان، ملكة ليسوتو، جزر القمر، ساو تومي، برينسيب، جزر سولومون، جمهورية ناوورو، جمهورية فانواتو، دولة ساموا، جمهورية كيريباتي، ولايات مايكرونزيا المتحدة، مملكة تونغا، جمهورية جزر مارشال، جمهورية بالاو، توفالو".



وفقا لما ورد في "سكاي نيوز"، فإن العالم الآن يعاني من انتشار فيروس كورونا، والعجيب في الأمر أن أقوى منظومات طبية في العالم لم تتمكن من الوقوف أمام ذلك الفيروس، ولكن ما زالت بعد البلدان حول العالم لم تصلها جائحة كورونا بعد.



وهناك قائمة من الدول التي ما زالت نظيفة لم تظهر فيها حالات اشتباه حتى فهي تعيش حياتها بكل هدوء وكأنهم في جزء بعيد عن الكرة الأرضية لم يزرها الفيروس، في كل من قارة آسيا وأفريقيا و بعض الجزر .

وتضم القائمة التالية أسماء الدول والجزر التي تعتبر بعيدة عن الإصابة بفيروس كورونا ولم تسجل أي حالة إصابة: "اليمن، كوريا الشمالية، طاجيستكان، تركمنستان، ملكة ليسوتو، جزر القمر، ساو تومي، برينسيب، جزر سولومون، جمهورية ناوورو، جمهورية فانواتو، دولة ساموا، جمهورية كيريباتي، ولايات مايكرونزيا المتحدة، مملكة تونغا، جمهورية جزر مارشال، جمهورية بالاو، توفالو".

