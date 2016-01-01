أكدت تقارير صحفية اليوم السبت، أن رابطة الدوري الإسباني حددت موعدًا جديدا، لعودة المنافسات، برغم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.
وذكرت صحيفة آس أن رابطة الليجا حددت موعد الخامس من شهر يونيو موعدًا لعودة منافسات الدوري الإسباني، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة أن الرابطة من المقرر أن تعلن مواعيد المباريات في الثامن عشر من شهر مايو، وهي تنتظر موافقة الحكومة الإسبانية على عودة النشاط، على أن تقام المباريات بدون حضور جماهيري.
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التعليقات على تقارير: تحديد موعد عودة الدوري الإسباني رغم فيروس كورونا
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