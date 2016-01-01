مفاجأة في عقد وليد سليمان

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وليد سليمان

كشف مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مفاجأة في عقد وليد سليمان، لاعب الأهلي.

وأشار عبد الغني في تصريحات لبرنامج "البريمو" إلى وجود بند في عقد وليد سليمان ينص على ألا يتقاضى أي لاعب في الأهلي على راتب أعلى منه.

وجدد وليد سليمان صاحب الـ35 عامًا، عقده مع الأهلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لمدة موسمين مقبلين، مقابل 12 مليون جنيه.

المصدر: elbalad

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