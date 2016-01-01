أكد مجدي عبد الغني عضو فريق تحليل البريمو أن لجنة التخطيط بالأهلي ليست محترفة بالتعامل في ملف المفاوضات مع اللاعبين.
وكشف عبد الغني في حديثه برنامج "البريمو"على قناة Ten" " مع الإعلامي محمد فاروق أن سوء إدارة ملف التعاقدات بالأهلي سبب رئيسي في رحيل اللاعبين مشيرا إلى أن كل تفصيله تحدث داخل الغرف المغلقة تخرج للإعلام وهذا لا يحدث نهائي في النادي الأهلي على مدار تاريخه .
وأضاف أن لجنة التخطيط لا تملك أي إحترافية في التعامل مع النجوم الكُبار في الأهلي خاصة وأن تاريخ القلعة الحمراء في ملف التجديد كان يُدار بإحترافيه .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مجدي عبد الغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي.. اعرف السبب بالفيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق