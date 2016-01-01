مجدي عبد الغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي.. اعرف السبب بالفيديو

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صورة الخبر: مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

أكد مجدي عبد الغني عضو فريق تحليل البريمو أن لجنة التخطيط بالأهلي ليست محترفة بالتعامل في ملف المفاوضات مع اللاعبين.

وكشف عبد الغني في حديثه برنامج "البريمو"على قناة Ten" " مع الإعلامي محمد فاروق أن سوء إدارة ملف التعاقدات بالأهلي سبب رئيسي في رحيل اللاعبين مشيرا إلى أن كل تفصيله تحدث داخل الغرف المغلقة تخرج للإعلام وهذا لا يحدث نهائي في النادي الأهلي على مدار تاريخه .

وأضاف أن لجنة التخطيط لا تملك أي إحترافية في التعامل مع النجوم الكُبار في الأهلي خاصة وأن تاريخ القلعة الحمراء في ملف التجديد كان يُدار بإحترافيه .

جدير بالذكر أن في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، حدثت مناوشات كثيرة حول عقود لاعبي الاهلي، فالبعض أعلن انهاء تعاقده مع القلعة الحمراء والبعض الآخر جدد تعاقده.

رحل شريف إكرامي حارس المرمى وأحمد فتحي جناح الفريق وأعلن عاشور اعتزاله مع نهاية الموسم ونهاية عقده مع الأهلي، وجدد الثنائي وليد سليمان، سعد سمير.

المصدر: elbalad

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