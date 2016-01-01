دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفى هذا السياق، فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "مفاجأة بيراميدز يُفاوض أحمد حجازي".
وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأهلى أصبح فى صراع قوى مع بيراميدز بشأن الحصول على خدمات أحمد حجازى خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أعلن النادى الأحمر رغبته الأكيدة فى الحصول على خدمات حجازى لترميم دفاعه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد إكرامى وفتحي.. بيراميدز يقترب من خطف مفاجأة الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق