بعد إكرامى وفتحي.. بيراميدز يقترب من خطف مفاجأة الأهلي

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بعد إكرامى وفتحي.. بيراميدز يقترب من خطف مفاجأة الأهلي

دخل مسئولو نادي بيراميدز، فى مفاوضات قوية مع أحمد حجازى مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفى هذا السياق، فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "مفاجأة بيراميدز يُفاوض أحمد حجازي".

وهو الأمر الذي يشير إلى أن الأهلى أصبح فى صراع قوى مع بيراميدز بشأن الحصول على خدمات أحمد حجازى خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد أن أعلن النادى الأحمر رغبته الأكيدة فى الحصول على خدمات حجازى لترميم دفاعه.

ويعد أحمد حجازى واحدا من أهم المدافعين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالي فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التى يتمتع بها وتواجده بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر.

وكان يراميدز نجح فى الوصول إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: elbalad

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