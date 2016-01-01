قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز للمسلم تقديم الزكاة وقت الأزمات لمدة سنتين، مبينًا أن هذا مذهب الإمام الشافعي و مما يفضل وقت الأزمات.
وأوضح " جمعة " خلال لقائه ببرنامج " من مصر" المذاع على فضائية "cbc" أن المسلم يخرج عندئذ الزكاة حسب ما اعتاد إخراجه كل سنة؛ فإذا كان يخرج في الغالب ٥٠ ألف مثلًا؛ يجوز له في هذه الحالة إخراج ١٥٠ ألف زكاة هذا العام والعامين القادين إن رغب وأراد الثواب الجزيل.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: فإذا أتت السنة القادمة وكان ما عليه إخراج ٦٠ ألف زكاة يخرج عندئذ ال ١٠ آلالاف المتبقة، وهكذا إذا اتت السنة بعد القادمة وإن نقص مبلغ الزكاة يقاس على ما يفعل حين الزيادة.
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التعليقات على هل يجب تقديم الزكاة في ظل فيروس كورونا؟.. المفتي السابق يرد
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