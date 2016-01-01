لا يزال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يرفض فكرة إلغاء منافسات الدور قبل النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية.
وشهدت الأيام الماضية مشاورات مبدئية من قبل أحمد أحمد، رئيس الكاف، مع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ولم يجد الكاف سوى تأجيل لقائي الأهلى أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي بعد أن كان من المقرر أن تقام المباراتان فى الأول من مايو المقبل بعد انتشار فيروس كورونا، واستقر الكاف على تحديد موعد المباراتين خلال شهر يونيو المقبل بشكل مبدئي وفقا للسيطرة على الكورونا وتقارير منظمة الصحة العالمية.
وقرر الكاف تشكيل لجنة طوارئ خاصة برئاسة أحمد أحمد، رئيس الكاف، لحسم مصير بطولتى دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بعد انتشار فيروس كورونا الخطير خلال الوقت الراهن.
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التعليقات على مصير القطبين.. الكاف يزف بشرى سارة للأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريقيا
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