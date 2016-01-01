السيسي يتفقد تجهيزات ومعدات القوات المسلحة المطورة لمواجهة كورونا



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة في اطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.



صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



وكان قد تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

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وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاتصال تناول التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء علي المستوي الثنائي او علي مستوي القارة الأفريقية بناءً علي ما تم مناقشته امس الاول بالقمة الافريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الافريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.