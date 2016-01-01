

بشرى لـ الوداد المغربي قبل مواجهة الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا بشرى لـ الوداد المغربي قبل مواجهة الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن استعدادات فريق الوداد المغربي لموجهه الاهلي فى دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .



وذكرت الصحيفه ، ان الوداد المغربي يسعي لاستعاده نجمه المدافع أشرف داري لمواجهة الاهلي المصري .



وبدأ بالفعل مدافع الوداد الرياضي المغربي أشرف داري برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي، ليصبح من غير المستبعد جاهزيته لمواجهة الأهلي.

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وأصافت الصحيفه ، ان الدكتور عبدالرزاق هيفتي طبيب الفريق اطمأن على حاله المدافع ، واخبره امامك اسبوعين لتعود للتدريبات الجماعيه مع الفريق .واختتمت الصحيفة ، ان الوداد يسعي بقوة لاستعاده صاحب الـ20 عاما لمواجهة الأهلي التي ما زال لم يحدد كاف موعدها بشكل رسمي