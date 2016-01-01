بشرى لـ الوداد المغربي قبل مواجهة الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا

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بشرى لـ الوداد المغربي قبل مواجهة الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن استعدادات فريق الوداد المغربي لموجهه الاهلي فى دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

وذكرت الصحيفه ، ان الوداد المغربي يسعي لاستعاده نجمه المدافع أشرف داري لمواجهة الاهلي المصري .

وبدأ بالفعل مدافع الوداد الرياضي المغربي أشرف داري برنامجه التأهيلي بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي، ليصبح من غير المستبعد جاهزيته لمواجهة الأهلي.

وأصافت الصحيفه ، ان الدكتور عبدالرزاق هيفتي طبيب الفريق اطمأن على حاله المدافع ، واخبره امامك اسبوعين لتعود للتدريبات الجماعيه مع الفريق .

واختتمت الصحيفة ، ان الوداد يسعي بقوة لاستعاده صاحب الـ20 عاما لمواجهة الأهلي التي ما زال لم يحدد كاف موعدها بشكل رسمي

المصدر: صحيفة المنتخب المغربية

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