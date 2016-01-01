قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن ضيق الأوعية الدموية هو مرض خطير يشير إلى تضييق في الشرايين والأوردة التي تنقل الدم الغني بالأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، مؤكدا أن استمرار هذه الحالة قد يسبب موت الأنسجة والخلايا مما يجعل مرض ضيق الأوعية الدموية هو السبب الرئيسي لبتر الأطراف إذا ما تغافل وتكاسل المريض عن علاجه.
وأضاف الدكتور وليد الدالي أن الإصابة بضيق الأوعية الدموية تحدث كمضاعفات لبعض الحالات مثل ارتفاع السكري والتدخين وارتفاع الكوليسترول في الدم والسمنة، وغالبا ما تحدث هذه الإصابة لمن تزيد أعمارهم عن 45 عامًا أو الذين لديهم أفراد من الأسرة يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضح الدكتور وليد الدالي أن الإصابة بضيق الأوعية الدموية يحدث أيضا لمرضى تصلب الشرايين حيث تتغير طبيعة الشرايين تمامًا من الحالة المرنة التي تسهل تدفق الدم إلى حالة صلبة تؤثر على تدفق الدم في الشرايين، وهو ما يحدث كذلك بسبب ارتفاع الضغط أو ارتفاع السكر، أو ارتفاع الكوليسترول لفترة طويلة بدون علاج.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على احذر بتر الأطراف.. أعراض الإصابة بضيق الأوعية الدموية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق