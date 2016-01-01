يعاني عدد كبير من الشباب من النسيان المتكرر وعدم القدرة على التركيز مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.
ويعد مرض الزهايمر من أكثر الأمراض المزمنة التى تدمر حياة الإنسان وتقلبها رأسا على عقب لذا لابد من الانتباه له وأخذ الاحتياطات اللازمة.
ذكر موقع "readersdigest" أن تناول التفاح بشكل مستمر من أكثر الطرق الطبيعية الفعالة في منع الإصابة بمرض الزهايمر وتحسين القدرات الذهنية .
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التعليقات على قبل فوات الآوان.. احمي نفسك من الزهايمر بهذا الطعام
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