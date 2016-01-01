رغم حرارة الجو.. هاني الناظر يطلب عدم تشغيل أجهزة التكييف لهذا السبب



أجهزة التكييف أجهزة التكييف

حذر دكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، من استخدام أجهزة التكييف في المنازل أو بالخارج لقتل فيروس كورونا المستجد والمتوقع انحساره في الفترة القادمة مع ارتفاع درجة حرارة الجو.



ووفقًا لموقع health ، أثبتت دراسة أمريكية عدم قدرة الفيروس على التأقلم في الجو عند ارتفاع درجة الحرارة ويمكن قتل الفيروس في درجة حرارة من 45 إلى 52 درجة مئوية.



ويتأثر السطح الدهني الذي يغلف الفيروس بطريقة كبيرة مما يساعد على انحساره في درجة الحرارة المرتفعة، لذلك يجب تحمل درجة الحرارة المرتفعة هذة الفترة وعدم تشغل المكيف.

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وقدم دكتور هاني الناظر نصائح فعالة في الحماية من فيروس كورونا:١-البقاء في المنزل وفتح النوافذ لدخول أشعة الشمس٢- التغذية السليمة والإكثار من اكل الخضروات الطازجة والفاكهة٣- غسل اليدين بالماء والصابون العادي جيدا افضل وسيلة للتطهير٤-البعد تماما عن الزحام في حالة اضطرارك الشديد للخروج مع ارتداء الكمامة إذا لزم الأمر٥- عدم الاستماع لشائعات السوشيال ميديا ونصائح غير الاطباء