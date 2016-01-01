متحدث الرئاسة ينشر فيديو توجيه السيسي للجيش بإرسال مساعدات لإيطاليا

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صورة الخبر: السيسي
السيسي

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة بإرسال طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية ومواد تطهير إلى إيطاليا، برفقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/videos/534883450772011/?t=0

المصدر: مصراوي

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