شاومي تعلن عن ساعتين ذكيتين للأطفال مع ميزات للتعقب والدردشة للاطمئنان عليهم

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شاومي تعلن عن ساعتين ذكيتين للأطفال مع ميزات للتعقب والدردشة للاطمئنان عليهم

كشفت شركة شاومي Xiaomi عن ساعتين ذكيتين جديدتين للأطفال، نسخة عادية ونسخة برو، مزودة بتقنيات للتعقب ودردشة الفيديو لتسهيل اطمئنان الآباء على أطفالهن، إلى جانب مواصفات عالية المتانة والجودة لتحمل الاستخدام الشاق.

والنسخة العادية من الساعة هي “شاومي مي كيدز ووتش 4” Xiaomi Mi Kids Watch 4، بشاشة 1,78 بوصة، ودقة 368×448 بيكسل، مع حماية بزجاج جوريلا جلاس 3، وتعمل الساعة بمعالج كوالكوم وير 2500 (Qualcomm Wear 2500)، وتصدر مع عدد من التطبيقات المثبتة مسبقا، مثل تطبيقات الدردشة والتعلم.

وزودت شاومي ساعة الأطفال الذكية الجديدة Mi Kids Watch 4 بكاميرا ضمن قطع في الشاشة بدقة 5 ميجابيكسل، حيث يمكن للأهل الاتصال المرئي بالطفل، كما توجد كاميرا أخرى على الجانب العلوي من الساعة بدقة 5 ميجابيكسل.

ولا تدعم الساعة تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS لكنها تستخدم الساعة الذكاء الاصطناعي AI لحساب موقع المستخدم حتى داخل الأبنية، وتدعم الساعة تقنية الاتصال قريب المدى NFC، وتعمل ببطارية 920 مللي أمبير ساعة، تكفي لعمل الساعة لمدة 8 أيام في وضع الاستعداد، ويبلغ سعر الساعة 125 دولارا (حوالي 2,000 جنيها مصريا).

كما كشفت شاومي عن النسخة الأعلى في المواصفات “برو” من ساعة الأطفال الذكية، شاومي مي كيدز ووتش 4 برو Xiaomi Mi Kids Watch 4 Pro، والتي تدعم تقنية GPS، وتوفر مستوى أدق من التعقب، كما أن كاميرتها بدقة 8 ميجابيكسل، ويبلغ سعر الساعة 185 دولارا (حوالي 3,000 جنيها مصريا).

وأتاحت شاومي حجز الساعتين في الصين، على أن يبدأ شحنهما خلال 5 أيام.

المصدر: مشبك

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