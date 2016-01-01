شاومي تعلن عن ساعتين ذكيتين للأطفال مع ميزات للتعقب والدردشة للاطمئنان عليهم

كشفت شركة شاومي Xiaomi عن ساعتين ذكيتين جديدتين للأطفال، نسخة عادية ونسخة برو، مزودة بتقنيات للتعقب ودردشة الفيديو لتسهيل اطمئنان الآباء على أطفالهن، إلى جانب مواصفات عالية المتانة والجودة لتحمل الاستخدام الشاق.
والنسخة العادية من الساعة هي “شاومي مي كيدز ووتش 4” Xiaomi Mi Kids Watch 4، بشاشة 1,78 بوصة، ودقة 368×448 بيكسل، مع حماية بزجاج جوريلا جلاس 3، وتعمل الساعة بمعالج كوالكوم وير 2500 (Qualcomm Wear 2500)، وتصدر مع عدد من التطبيقات المثبتة مسبقا، مثل تطبيقات الدردشة والتعلم.
وزودت شاومي ساعة الأطفال الذكية الجديدة Mi Kids Watch 4 بكاميرا ضمن قطع في الشاشة بدقة 5 ميجابيكسل، حيث يمكن للأهل الاتصال المرئي بالطفل، كما توجد كاميرا أخرى على الجانب العلوي من الساعة بدقة 5 ميجابيكسل.
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