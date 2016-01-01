عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر مجموعة من دبابات T-34 الأسطورية لحظة وصولها ضواحي موسكو للمشاركة بالعرض العسكري الذي سيقام في الذكرى الـ75 للنصر على النازية.
وتبعا لقناة "زفيزدا" الروسية فإن 30 دبابة من طراز T-34 تم تجهيزها في مصنع خاص لإصلاح وترميم الدبابات ببطرسبورغ وصلت مؤخرا إلى منطقة "ألابينو" في ضواحي موسكو، لتشارك في العروض العسكرية التي ستجري في 9 مايو المقبل بمناسبة الذكرى 75 للنصر على النازية.
وستكون بعض هذه الدبابات جزءا من العرض العسكري الذي ستشهده الساحة الحمراء بمدينة موسكو، فيما سيشارك بعضها في العروض التي ستجري في مدن روسية أخرى.
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التعليقات على دبابات أسطورية تصل ضواحي موسكو للمشاركة في ذكرى عيد النصر
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