

استقرار الذهب عالميا بعد بيانات أمريكية وارتفاع الدولار يكبح المكاسب استقرار الذهب عالميا بعد بيانات أمريكية وارتفاع الدولار يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب بعد بيانات قاتمة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة أبرزت الأضرار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، لكن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1619.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.



وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1645.70 دولار للأوقية.

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وزاد الذهب أكثر من واحد بالمئة في جلسة الخميس بعد أن قفز عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على اعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي مرتفع.وسجل المعدن الأصفر مكاسب تزيد على ستة بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 2166.37 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.5 بالمئة إلى 716.23 دولار للأوقية.