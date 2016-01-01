قبل بدء امتحانات أوتلى ثانوي الجريبية بـ العربي غدا.. معلومات مهمة يجب أن يعرفها الطلاب



امتحانات أوتلى ثانوي الجريبية امتحانات أوتلى ثانوي الجريبية

تنطلق غدا، الأحد، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، ويستمر زمن الامتحان في هذه المادة لمدة 3 ساعات.



وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه من المقرر أن تكون هذه الامتحانات تجريبية بدون درجات، ويؤديها الطلاب بشكل إلكتروني سواء عبر التابلت أو أي موبايل أو كمبيوتر متصل بالإنترنت.



وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذه الامتحانات سيؤديها طلاب الصف الأول الثانوي بنظام الكتاب المفتوح.

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وأوضح أن الهدف من هذه الامتحانات التجريبية، هو تدريب طلاب الصف الأول الثانوي الذين استلموا التابلت مؤخرًا على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت.كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستختبر خلال هذه الامتحانات التجريبية جودة الشبكات، وتحدد الأماكن التي ستعاني من أي مشاكل تقنية في التعامل مع منصة الامتحان الإلكترونية، بحيث يتم التعامل فورا مع هذه المشكلات وحلها قبل امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي المقرر عقدها في مايو.وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حددت فترات زمنية محددة لكل محافظة في مصر لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر انطلاقها يوم غد، الأحد 5 أبريل، وذلك لتخفيف الأحمال على الشبكة حتى يتمكن الطلاب كلهم من أداء الامتحان بدون مشاكل.وأوضح وزير التربية والتعليم في رسالة صوتية تم بثها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه على سبيل المثال المحافظات المحدد لها من 8 صباحا لـ 10 صباحا وهي محافظات القاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، فالمقصود هنا أنه مسموح لطلاب هذه المحافظات ببدء الامتحان خلال هذه الفترة الزمنية، فلو دخل الطالب مثلا على الامتحان 9:30 صباحا والامتحان مدته 3 ساعات فسوف يؤدي الامتحان بشكل طبيعي وسينتهي الامتحان بعد 3 ساعات بشكل طبيعي (أي أن الطالب ليس ملزما بالدخول على الامتحان في تمام الثامنة مثلما فهم البعض).وقال: "على طلاب كل محافظة الالتزام بالفترة الزمنية المسموح بدخول الامتحان فيها، لأنه لن يتمكن طالب في محافظة معينة من الدخول للامتحان لو في فترة زمنية مختلفة محددة لمحافظات أخرى".وأضاف: "زمن الامتحان يتم حسابه من لحظة قيام الطالب بفتح الامتحان".وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه "يجب على الطلاب ألا يقلقوا، فهذه الامتحانات تجريبية، لو أي طالب تعثر في الدخول على الامتحان لسبب فني فسوف نحل هذه المشكلة، وستعمل الوزارة على رصد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات وإبلاغ وزارة الاتصالات لحل كل الأزمات قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو".وتابع: "لو حدث أي عطل في نهاية الامتحان قبل إرسال الإجابات للسحابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الامتحان، فعلى الطالب ألا يقلق لأن إجاباته مسجلة على الجهاز، وسيرسل الإجابات لمنصة الامتحان بمجرد عودة الإنترنت للجهاز".كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، والتي من المقرر أن تنطلق من 5 أبريل حتى 22 أبريل 2020، مع الإشارة إلى الساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.وقالت وزارة التربية والتعليم: "سيتم إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول".وتمثل جدول الامتحانات فيما يلي:الأحد 5 أبريل: اللغة العربية (3 ساعات)الاثنين 6 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى (ساعتان ونصف)الثلاثاء 7 أبريل: الأحياء (ساعة ونصف)الأربعاء 8 أبريل: الجغرافيا (ساعة ونصف)الخميس 9 أبريل: اللغة الأجنبية الثانية (ساعة ونصف)الاثنين 13 أبريل: الرياضيات (3 ساعات)الثلاثاء 14 أبريل: الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف)الأربعاء 15 أبريل: الفيزياء (ساعة ونصف)الثلاثاء 21 أبريل: التاريخ (ساعة ونصف)الأربعاء 22 أبريل: الكيمياء (ساعة ونصف)وأضافت الوزارة: "يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة".وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:القاهرةالمنوفيةكفر الشيخالفيومالأقصرالبحر الأحمر- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:الجيزةالغربيةسوهاجقناأسوانشمال سيناءجنوب سيناء- من الساعة ١٢ ظهرًا إلى ٢ ظهرًا:الدقهليةالقليوبيةالبحيرةبنى سويفالإسماعيليةالسويسمطروح- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:الشرقيةالإسكندريةالمنيااسيوطدمياطبورسعيدالوادي الجديدمن جانبها، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ردودا واضحة لجميع الاستفسارات التي تدور في أذهان طلاب الصف الأول الثانوي بشأن امتحاناتهم الإلكترونية التجريبية المقرر انطلاقها 5 أبريل 2020.كيف يستعد الطالب للإمتحانات الإلكترونية؟على الطالب أن يراجع المنهج كله ليلة الامتحان، والتأكد من تغطية كل المنهج، ولابد للطالب ليلة الامتحان أن يتأكد جيدًا أن التابلت مشحون شحنا كهربائيا كاملا.كيف يمكن للطالب الدخول على منصة الامتحان؟لابد أن يكون التابلت الخاص بالطالب متصلا بالإنترنت سواء من خلال الواي فاي أو من خلال شريحة شركة المحمول.وعلى الطالب أن يتأكد من ظهور أيقونة منصة الامتحان على شاشة التابلت، لأنه بمجرد الضغط عليها سيدخل الطالب على شاشة الامتحان مباشرةً.ما الذي يضمن سهولة التعامل على منصة الامتحان ؟أهم شيء أن يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.هل هناك إمكانية لتغيير لغة التعامل على منصة الامتحان؟بكل تأكيد فبمجرد الدخول على منصة الامتحان سيتمكن الطالب من تغيير اللغة المرغوب فيها من قائمة أعلى الشاشة.وهل تغيير اللغة سيؤثر على لغة الامتحان نفسه؟لا ، فتغيير اللغة هو أمر خاص بلغة الخطوات الخاصة بالوصول للامتحان فقط، أما الامتحان نفسه فسوف يظهر للطالب بلغته الأساسية، فلو الطالب يمتحن الطالب الرياضيات باللغة الفرنسية فستظهر للطالب بالفرنسية وسيجيب عنها الطالب بالفرنسية أيضا.كيف يمكن للطالب أن يصل لصفحة امتحان المادة المقررة؟بعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.هل يمكن للطالب أن يستخدم نفس الكود في كل الامتحانات؟لا، فكل امتحان له الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.ماذا لو حدث أي عطل أو عائق في تحميل صفحة الامتحان؟على الطالب إعادة كل الخطوات السابقة.هل يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت؟لا، لابد للطالب أن يبدأ الامتحان في الوقت المحدد له.كيف سيعرف الطالب الوقت المتبقي له من زمن الامتحان أثناء الحل؟سيظهر للطالب عداد للوقت أعلى الشاشة، ويتحول هاذا العداد للون الأحمر عندما يكون متبقي 5 دقائق على نهاية الامتحان.هل يمكن للطالب تغيير شكل شاشة عرض الامتحان؟نعم، يمكن للطالب عرض الامتحان بشكل طولي أو عرضي، من خلال شريط الأدوات، كما يمكن عرض مدى تقدم الطالب في الأسئلة أو تغيير الخلفية والألوان أو تغيير حجم الخط، بالإضافة لإمكانية عمل علامة على أسئلة معينة يريد الطالب العودة إليها، ولكن في حالة عرض الامتحان بالطول لن يظهر شريط الأدوات أمام الطالب إلا بعد الضغط على القائمة.ما نوع الأسئلة التي ستأتي في الامتحان؟نوعان، أولهما أسئلة الاختيار من متعدد، وثانيهما الأسئلة المقالية ويمكن للطالب استخدام قلم التابلت في الإجابة عنها.كيف يمكن للطالب مراجعة إجابته؟يمكن الضغط على شريط الأدوات والذي يمكن للطالب من الرجوع للسؤال الذي يريده، كما يمكن للطالب الضغط على زر المراجعة لعرض أرقام الأسئلة التي أجاب الطالب عنها، والأسئلة التي قام بعمل علامة عليها للعودة إليها، والأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها.كيف يمكن للطالب أن ينهي الامتحان؟بعد الانتهاء من الامتحان ومراجعته، يمكن للطالب أن يضغط على زر إنهاء.وهل يمكن للطالب بعد الضغط على زر إنهاء أن يعود لصفحة الامتحان من جديد لتعديل أي شيء؟نعم يمكن للطالب أن يفعل ذلك، فبعد الضغط على زر إنهاء ستظهر للطالب رسالة تسأله إذا كان بالفعل يريد إنهاء الامتحان أم لا، وهنا لو الطالب شك في أي إجابة يمكنه أن يضغط لا ليعود للامتحان من جديد، أما لو تم اختيار نعم فلن يتمكن الطالب من العودة للامتحان من جديد.ماذا سيحدث لو انتهى زمن الامتحان أثناء قيام الطالب بالإجابة عن الأسئلة ؟سيجد الطالب أن صفحة الامتحان تم غلقها، وسيتم حفظ الأسئلة التي أجابها الطالب قبل انتهاء الوقت بشكل تلقائي.ماذا يحدث في حالة حدوث أي عطل فني أثناء سير الامتحان دون أن ينتهي زمن الإجابة؟الإجابات سيكون قد تم تسجيلها على المنصة، ويمكن أن يدخل الطالب من جديد و يستكمل باقي الامتحان.