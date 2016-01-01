فتح مدرسة للمتفوقين مطلع العام الدراسي المقبل بالوادي الجديد



مدرسة للمتفوقين مدرسة للمتفوقين

قال صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أثناء لقائه بمديرى المدارس الثانوية بإدارة الخارجة التعليمية (نجيب محفوظ الثانوية للبنات - الشعراوى الثانوية - الخارجة الثانوية الجديدة)، لبحث الاستعدادات لافتتاح مدرسة للمتفوقين على أرض المحافظة مطلع العام الدراسي المقبل.



وخلال اللقاء أكد مرغنى، أهمية إنشاء المدرسة لخدمة الطلاب المتفوقين من حملة الشهادة الإعدادية، حيث يجرى تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة من أجل تخريج أجيال مستقبلية مؤهلة نفخر بها جميعا.



ومن جانب آخر تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، سير العمل بطريق موط العوينات جنوب مطار الداخلة الجوي، الذي يجري حاليا تمهيده لرفع كفاءته وتقويته، وذلك لتحقيق عنصر السلامة والأمان لحركة الشاحنات المتجه من وإلى منطقه العوينات، لخدمة المشروعات الاستثمارية هناك.

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ووجه الزملوط، بضرورة الالتزام بمقاييس الجودة في أداء الأعمال والانتهاء في التوقيتات المحددة لها.