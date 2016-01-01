كيف تنضم إلى فصل دراسي أو مجموعة على منصة ادمودو؟ ..تفاصيل



منصة ادمودو منصة ادمودو

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ تركيب منصة "إدمودو" للتواصل في جميع مدارس مصر البالغ عددها 50 ألف مدرسة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تسكين مليون معلم و20 مليون طالب، وهذه قاعدة بيانات ضخمة.



وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات متلفزة، "نقوم عبر هذه المنصة بعمل نموذج رقمي من المدرسة الفعلية بكل فصولها، أي سيكون هناك فصول افتراضية، وسيسمح ذلك بالتواصل الإلكتروني بين الطلاب والمعلمين للتدريس والتعلم عن بعد ، وسنسمح لأولياء الأمور يكونوا متواجدين في هذه الفصول الافتراضية لأبنائهم كمشرفين أو مراقبين".



وأضاف وزير التربية والتعليم، "سنضع على هذه الفصول المواد التعليمية كلها وسيتم عمل المشروعات من خلالها".



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وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن كل هذا المجهود يعد استثمارا هائلا سيتم استغلاله بعد انتهاء ازمة كورونا وليس اثناء الازمة فقط.وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد"، معلومات عن الانضمام إلى فصل دراسي أو مجموعة على منصة "إدمودو":- بالنسبة للطالب أو المعلم أمر سهل ، فكل ما تحتاجه هو الحصول على الرمز او رابط الانضمام من المعلم أو مساعد المعلم المالك للفصل الدراسي أو المجموعة ، ولذلك اتبع هذه الخطوات البسيطة :- اذا كان لديك رمز ادخل بعد الضغط على علامة ( .... ) أعلى المجموعة أو الفصل الدراسي ستظهر قائمة منسدلة اختر منها الانضمام لمجموعة أو الانضمام إلى فصل دراسي ، في يمين صفحتك الرئيسية بـ ادمودو- ادخل الرمز واضغط إلتحق لابد من حصولك على الرمز من معلمك او مساعد المعلم- إذا كان الرمز فعال ، سيتم إضافتك لـ الصف أو الدراسي بنجاح إذا كان مغلق ، وسيتم إضافتك إلى صف إنتظار الموافقة وستنتظر موافقة معلمك أو مساعد المعلم على طلب إنضمامك- إذا كان لديك رابط الانضمام ، فقط ضع رابط الانضمام في متصفحك ، وسجل الدخول في حسابك بـ ادمودو ، وسترى تبويب لقد طلبت الانضمام إلى هذه المجموعة ، وهذا سيؤكد أنك انضممت إلى صف انتار الموافقة وستنتظر موافقة معلمك أو مساعد المعلم للموافقة على طلب انضمامك- للتسجيل كطالب ، ينضم الطلاب إلى صف دراسي أو مجموعة عندما ينشئون حسابا ، فقط اذهب إلى ادمودو وتابع خطوات التسجيل كطالب ، كجزء من خطوات التسجيل ستدخل الرمز وعندما يكتمل التسجيل ستكون في الفصل الدراسي أو المجموعة- في حالة صف إنتظار الموافقة ، ولا تقلق هذا يعني أنه لابد من موافقة المالك على طلب انضمامك وهذا يحدث في حالة أن الكود مغلق أو أنك انضممت عن طريق رابط الانضمام.وكان قد أرسل الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجي خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية ، نبهت خلاله على كل من مسئول التطوير التكنولوجي والمعلمين ومديري المدارس ، بضرورة إبلاغ الطلاب بأكواد الفصول الافتراضية على منصة ادمودو.وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الإبلاغ بهذه الاكواد يأتي طبقا للكشف الذي تم إعداده بمعرفة مسئولي التطوير التكنولوجي بكل مدرسة.وشددت وزارة التربية والتعليم على تكليف منسق المنظومة بالمتابعة ، وإعداد التقرير اللازم بشكل فوري