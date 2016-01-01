هندسة حلوان تصدر بيانا لحل مشاكل التعليم عن بعد.. والطلاب: الحلول لا ترضينا

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يعانى طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان العديد من المشاكل في مواجهة منظومة التعليم عن بعد نظرا لطبيعة الكلية العملية وعدم قدرتهم على فهم المقررات التى يتم شرحها أون لاين.



وأعلن اتحاد طلاب هندسة حلوان أنه بعد استقباله لمشاكل طلاب وعرضها على الكلية تم إقرار الآتى:



1- تضاف النهاية العظمى لدرجة امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم إلى درجة النهاية العظمى لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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2- بالنسبة للمواد الممتدة يراعي الاستفادة بنسبة من الدرجة الحاصل عليها الطالب في امتحان منتصف الفصل الدراسي الأول و إضافته كجزء من أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني.3- يتم استكمال أعمال السنة و العملي للطلاب من خلال تكليفات محددة يقدمها الطلاب عن بعد قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.4- أن تكون التكليفات المطلوبة لأعمال السنة و العملي غير مبالغ فيها من حيث الكم.5- ان يتم التكليف من خلال أساتذة المواد و ليس الهيئة المعاونة.6- ان تكون التكليفات في صورة مبسطة مثل بحث مصغر- دراسة حالة- مقارنة-...الخ أو ما شابه.7- ألا يعتمد الطالب على مصدر محدد المعارف المطلوبة لإنجاز التكليفات دون التركيز أو الضغط على الطالب لشراء الكتاب المقرر لإنجاز التكليفات و يتاح للطالب الحصول على المعارف المطلوبة من اي مصدر.8- ألا تكون هذه التكليفات في صورة اختبارات أو quizzes.وأدت هذه المقترحات إلى غضب طلاب الكلية لصعوبة تنفيذهم تكليفات عن بعد وصعوبة العملية التعليمة واصفين الحلول انها غير مرضية لهم.