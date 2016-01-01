أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي قادر على اللعب لنادٍ آخر مقابل مادي أعلى، مشيرا إلى أنه ليس عيبا البحث عن المقابل الأفضل.
وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أحمد فتحي ليس من أبناء النادي الأهلي ولكنه حقق كثيرا من الإنجازات داخل القلعة وحقه البحث عن العروض المالية الأفضل، أما مثلا أنا ابن لنادي الزمالك وخيره عليا".
وأكمل: "من حق اللاعب أن يكون أنانيا ويحب نفسه، حتى لو جاء ذلك على لعبه لمنتخب مصر خصوصا أن بيراميدز أفسد كرة القدم من الناحية المادية".
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التعليقات على محمد صلاح: أحمد فتحي يحب المال.. وبيراميدز أفسد كرة القدم
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