محمد صلاح: أحمد فتحي يحب المال.. وبيراميدز أفسد كرة القدم



أحمد فتحي أحمد فتحي

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن أحمد فتحي لاعب الأهلي قادر على اللعب لنادٍ آخر مقابل مادي أعلى، مشيرا إلى أنه ليس عيبا البحث عن المقابل الأفضل.



وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أحمد فتحي ليس من أبناء النادي الأهلي ولكنه حقق كثيرا من الإنجازات داخل القلعة وحقه البحث عن العروض المالية الأفضل، أما مثلا أنا ابن لنادي الزمالك وخيره عليا".



وأكمل: "من حق اللاعب أن يكون أنانيا ويحب نفسه، حتى لو جاء ذلك على لعبه لمنتخب مصر خصوصا أن بيراميدز أفسد كرة القدم من الناحية المادية".

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وأوضح: "اللاعب يذهب لبيراميدز ولا يهمه إذا كان يشارك بشكل أساسي أم لا ما دام أنه سيحصل على عقده بشكل كامل فمثلا أحمد علي هداف الدورى منذ انتقاله لبيراميدز أصبح لا يشارك وابتعد عن منتخب مصر".واختتم محمد صلاح مدرب الزمالك السابق: حصول لاعب على 15 مليونا في عام واحد مبالغ فيه بشكل كبير، وذلك لأن بيراميدز لن يحصل على الدورى مثلا".