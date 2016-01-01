سوداني يقتل شخصين ويصيب 7 طعنا بسكين جزار في فرنسا

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سوداني يقتل شخصين بالبلدة الفرنسية

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب سبعة آخرون، اليوم السبت إثر هجوم مسلح نفذه رجل يحمل سكين في بلدة رومان سور إيزير .

وبحسب معلومات أولية، فإن المهاجم رجل سوداني الأصل، وكان قد طلب في وقت سابق اللجوء في فرنسا، وقبل الحادث تسلل إلى داخل محل جزارة ، وأخذ سكينا من على منضدة وبدأ في مهاجمة الناس في الشارع بالبلدة الفرنسية

وأطلق المهاجم المسلح صرخات "الله أكبر" ، حسبما أفاد موقع "فرانس بلو دروم: الالكتروني، نقلًا عن شهود عيان.

وتداول نشطاء عبر تويتر مقطع فيديو يُظهر المنطقة التي وقع فيها الهجوم

المصدر: موقع "فرانس بلو دروم

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