قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب سبعة آخرون، اليوم السبت إثر هجوم مسلح نفذه رجل يحمل سكين في بلدة رومان سور إيزير .
وبحسب معلومات أولية، فإن المهاجم رجل سوداني الأصل، وكان قد طلب في وقت سابق اللجوء في فرنسا، وقبل الحادث تسلل إلى داخل محل جزارة ، وأخذ سكينا من على منضدة وبدأ في مهاجمة الناس في الشارع بالبلدة الفرنسية
وأطلق المهاجم المسلح صرخات "الله أكبر" ، حسبما أفاد موقع "فرانس بلو دروم: الالكتروني، نقلًا عن شهود عيان.
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التعليقات على سوداني يقتل شخصين ويصيب 7 طعنا بسكين جزار في فرنسا
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