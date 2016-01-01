قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر كانت من الدول السباقة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن زيارة وزيرة الصحة إلى عقر دار الفيروس في الصين توضح مدى اهتمام الدولة بالتعرف على ملابسات هذا المرض.
وأضاف اللواء يحيى كدواني، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع يوميا الخطوات والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها، حيث إنها أمر يخص الأمن القومي.
وأكد أن الدولة تحرص على التواصل الدائم مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية على مستوى العالم لأن العالم كله في مواجهة أمام الوباء.
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التعليقات على برلماني يكشف سبب زيارة وزيرة الصحة لعقر دار الكورونا
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