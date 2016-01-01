برلماني يكشف سبب زيارة وزيرة الصحة لعقر دار الكورونا



وزيرة الصحة والسكان وزيرة الصحة والسكان

قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر كانت من الدول السباقة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن زيارة وزيرة الصحة إلى عقر دار الفيروس في الصين توضح مدى اهتمام الدولة بالتعرف على ملابسات هذا المرض.



وأضاف اللواء يحيى كدواني، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع يوميا الخطوات والإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها، حيث إنها أمر يخص الأمن القومي.



وأكد أن الدولة تحرص على التواصل الدائم مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية على مستوى العالم لأن العالم كله في مواجهة أمام الوباء.

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وأشار إلى أن الحكومة وقياداتها تقوم بعمل كل الإجراءات والخطوات لحماية المواطنين من هذا الفيروس، وأننا مازلنا في مرحلة الأمان وعدد المصابين لم يتفاقم.وتم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.