تعرف على مصير محمد صلاح.. صحيفة ميرور تكشف أسماء الراحلين عن ليفربول



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

كشفت صحيفة " ميرور" الإنجليزية، عن قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أنه من المتوقع أن يتعاقد ليفربول مع تيمر فيرنر ودايوات أوباميكانو من لايبزيج الألماني، وماكس كلارك لاعب فريق فيتيسه آرنهم الهولندي، وتود كانتويل لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي.



وأضافت الصحيفة، أنه المتوقع أن يرحل خمس لاعبين عن ليفربول وهم آدم لالانا وكلاين حيث تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى ديان لوفرين و هاري ويلسون و شيردان شاكيري.

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وجاءت قائمة ليفربول المتوقعة للموسم المقبل، حسب صحيفة " ميرور" كالتالي:حراس المرمى - أليسون بيكر، أدريان، كاويمين كيليهرخط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، اندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، جويل ماتيب، دايوت أوباميكانو، ماكس كلارك، نيكو ويليامز.خط الوسط: جوردان هندرسون، جيني فينالدوم، فابينيو، نابي كيتا، جيمس ميلنر، أليكس أوكسليد تشامبرلين، تود كانتويل، كورتيس جونز.خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، تاكومي مينامينو، تيمو فيرنر، ديفوك أوريجي.