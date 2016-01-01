كشفت صحيفة " ميرور" الإنجليزية، عن قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أنه من المتوقع أن يتعاقد ليفربول مع تيمر فيرنر ودايوات أوباميكانو من لايبزيج الألماني، وماكس كلارك لاعب فريق فيتيسه آرنهم الهولندي، وتود كانتويل لاعب نورويتش سيتي الإنجليزي.
وأضافت الصحيفة، أنه المتوقع أن يرحل خمس لاعبين عن ليفربول وهم آدم لالانا وكلاين حيث تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى ديان لوفرين و هاري ويلسون و شيردان شاكيري.
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التعليقات على تعرف على مصير محمد صلاح.. صحيفة ميرور تكشف أسماء الراحلين عن ليفربول
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