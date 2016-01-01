آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

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أسفر انتشار فيروس كورونا في العالم عن وفاة أكثر من 53 ألف شخص وإصابة أكثر من مليون آخرين، وفيما يلي آخر تطورات هذا الوباء، بما في ذلك الأرقام والإجراءات الجديدة.



أكثر من مليون إصابة



بحسب أرقام المصادر الرسمية لحد أمس الجمعة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم مليون و82 ألفا و470 شخصا، توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا ومنطقة.

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وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 14 ألفا و681، وفي إسبانيا عشرة آلاف و935، وفي الولايات المتحدة 6699، وفي فرنسا 6507، وفي بريطانيا أكثر من 3600.وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" التي تعد مرجعا، عن وفاة 1480 شخصا في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية سجلت في بلد منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر الماضي. وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 7406.نقص في المواد الغذائيةتقول الأمم المتحدة إن الوباء العالمي يهدد بنقص في المواد الغذائية لمئات الملايين من الأشخاص، معظمهم في إفريقيا، يعتمدون على استيراد الأغذية من الخارج، وعلى التصدير لتسديد ثمنها.بطالة وركودقال البنك الآسيوي للتنمية إن وباء كورونا يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي بين ألفين وأربعة آلاف مليار دولار، اي ما بين 2.3 بالمئة و4.8 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.وتأثر الاقتصاد الأمريكي في مارس الماضي بالتبعات الأولى للأزمة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة وتدمير 701 ألف وظيفة، حسب وزارة العمل الأمريكية.ودخلت امريكا اللاتينية مرحلة "ركود اقتصادي عميق"، على حد قول إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة.نصف البشرية في الحجردعي 3.9 مليار نسمة، أي نحو نصف سكان العالم، إلى البقاء في منازلهم، أو أجبروا على ذلك، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في 90 بلدا ومنطقة.وانضمت تايلاند إلى مجموعة البلدان التي فرضت ذلك الحجر بإعلانها أمس الجمعة حظرا ليليا للتجول.من جهتها، ستغلق سنغافورة المدارس والشركات وطلبت من السكان البقاء في بيوتهم.وأعلنت تركيا فرض حجر صحي على الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، وعزلت مدنها الكبرى. ويخضع الذين تجاوزوا 65 عاما من العمر لحجر إلزامي فرض من قبل.وفي الغابون، أعلن الرئيس، علي بونغو أونديمبا، فرض حجر "في الأيام المقبلة" على العاصمة ليبرفيل التي تضم نحو مليوني نسمة.في كندا، نشر الجيش في شمال مقاطعة كيبيك لوقف انتشار الفيروس في قرى السكان الأصليين، حيث سجلت إصابتان.احتمال انتقال الفيروس بالهواءفي الولايات المتحدة، تحدث أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية ومستشار الرئيس دونالد ترامب حول الوباء، عن معلومات تشير إلى أن "الفيروس يمكن أن ينتقل في الواقع خلال تبادل الأحاديث وليس فقط عندما يقوم المصابون بالعطس أو السعال".وأعلن ترامب بعيد ذلك أن السلطات الصحية تنصح الأمريكيين بتغطية وجوههم عندما يخرجون من بيوتهم.وشدد ترامب على أن هذا القرار لمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها، السلطة الصحية في الولايات المتحدة، هو "مجرد توصية".مستشفيات ميدانيةفتح مستشفى ميداني واسع في مركز للمؤتمرات في لندن. يضم المستشفى 500 سرير، وقد تصل طاقته إلى أربعة آلاف سرير، أي ما يعادل عشرة مستشفيات تقليدية.في الولايات المتحدة، يجري إعداد آلاف الأسرة الطبية في مراكز للمؤتمرات وصالات رياضية ومواقف للسيارات."مصادرة" طلبية للأقنعة الطبيةأعلنت السلطات الألمانية أن طلبية من مئتي ألف قناع واق مرسلة إلى شرطة برلين "تمت مصادرتها" في بانكوك، مؤكدة أنها تشتبه بتدخل أمريكي.وكان رؤساء مناطق فرنسية اتهموا الأمريكيين بحرمانهم من أقنعة صحية تعهدت الصين ببيعها لفرنسا. لكن واشنطن نفت أي تدخل لسلطاتها الفدرالية."أمل"و"تحذير"قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن المعطيات الرسمية الأخيرة تشير إلى "بعض الأمل"، لكنها رأت أن تخفيفا في إجراءات العزل سابق لأوانه.من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يتوقع "الأسوأ" في الدول التي تشهد نزاعات، وكرر مجددا دعوته إلى وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم.كلمة للملكة إليزابيث الثانيةستوجه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى مواطنيها رابع كلمة استثنائية لها خلال سنوات حكمها الثماني والستين من المتوقع أن تتناول فيها موضوع كورونا في بلادها.تكريم وطني في الصينوقفت الصين صباح اليوم السبت ثلاث دقائق تأمل تكريما لأرواح 3326 شخصا توفوا بمرض كورونا "كوفيد-19" على أراضيها.مشاورات فرنسية إفريقيةأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة عشر دول إفريقية عقدوا يوم الجمعة الماضي مؤتمرا عبر الفيديو لمناقشة الرد الصحي والاقتصادي على وباء فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية.