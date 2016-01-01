أكد بروفيسور روسي أنه يتبغي ارتداء كمامة الوجه في أماكن يوجد فيها احتمال مخالطة المصابين بفيروس كورونا، ولا معنى لارتدائه في الشارع.
وأوضح سيرغي ياكوفليف، البروفيسور في جامعة سيتشينوف للطب في موسكو، أن الكمامة في الشارع تمتلئ بالغبار فقط، بينما الفيروسات "لا تطير في الهواء".
في المقابل، ينبغي ارتداء الكمامة داخل المحال التجارية وميترو الأنفاق والمؤسسات الطبية، وإن كانت الكمامة لا تحمي من الفيروسات مئة في المئة لأن الفروسيات أصغر من مسام الكمامة.
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التعليقات على طبيب روسي يوضح شروط ارتداء الكمامة
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