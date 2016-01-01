طبيب روسي يوضح شروط ارتداء الكمامة

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شروط ارتداء الكمامة

أكد بروفيسور روسي أنه يتبغي ارتداء كمامة الوجه في أماكن يوجد فيها احتمال مخالطة المصابين بفيروس كورونا، ولا معنى لارتدائه في الشارع.

وأوضح سيرغي ياكوفليف، البروفيسور في جامعة سيتشينوف للطب في موسكو، أن الكمامة في الشارع تمتلئ بالغبار فقط، بينما الفيروسات "لا تطير في الهواء".

في المقابل، ينبغي ارتداء الكمامة داخل المحال التجارية وميترو الأنفاق والمؤسسات الطبية، وإن كانت الكمامة لا تحمي من الفيروسات مئة في المئة لأن الفروسيات أصغر من مسام الكمامة.

وأشار الطبيب إلى أن فترة فاعلية الكمامة لا تتجاوز ساعتين أو ثلاث ساعات، ولا بد من خلعها بطريقة صحيحة، ثم وضعها في كيس، يجب إغلاقه وإلقاؤه في القمامة.

المصدر: نوفوستي

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