منعت إدارة نادي برشلونة، اللاعب أرتور ميلو من الرحيل عن صفوف الفريق وذلك بعد الكثير من الأخبار والشائعات التي ربطت اللاعب ببعض الأندية وخصوصًا الإنجليزية.
وتأتي تلك الأنباء مع إقتراب رحيل كل من أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش في خط وسط النادي الكتالوني لذلك فإن من الصعب التخلي عن اللاعب البرازيلي نجم نادي جريميو السابق.
وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية الشهيرة، فإن البرازيلي أرتور لن يرحل عن صفوف النادي في الصيف المقبل مهما كانت العروض، حيث يعتبره المدرب كيكي سيتيين من اللاعبين الأساسيين منذ الموسم المقبل.
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التعليقات على برشلونة يمنع نجم الفريق من الرحيل
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