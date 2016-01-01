برشلونة يمنع نجم الفريق من الرحيل

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برشلونة يمنع نجم الفريق من الرحيل

منعت إدارة نادي برشلونة، اللاعب أرتور ميلو من الرحيل عن صفوف الفريق وذلك بعد الكثير من الأخبار والشائعات التي ربطت اللاعب ببعض الأندية وخصوصًا الإنجليزية.

وتأتي تلك الأنباء مع إقتراب رحيل كل من أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش في خط وسط النادي الكتالوني لذلك فإن من الصعب التخلي عن اللاعب البرازيلي نجم نادي جريميو السابق.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية الشهيرة، فإن البرازيلي أرتور لن يرحل عن صفوف النادي في الصيف المقبل مهما كانت العروض، حيث يعتبره المدرب كيكي سيتيين من اللاعبين الأساسيين منذ الموسم المقبل.

ويملك برشلونة كلا من ارتور ميلو وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكتس وريكي بويج وسيرجيو روبيرتو بينما يملك كارلوس إيلينا معارًا لنادي ريال بيتيس وذلك في حالة بيع فيدال وراكيتيتش.

جدير بالذكر أن أرتور جاء إلى نادي برشلونة في عام 2018 ولعب هذا الموسم 15 مباراة فقط بصفة أساسية بعد أن انتقل من نادي جريميو البرازيلي بقيمة 35 مليون جنيه استرليني.

المصدر: صحيفة “ميرور” البريطانية

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