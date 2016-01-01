

ماذا يحدث عند تناول معلقة سمنة علي معدة فارغة ماذا يحدث عند تناول معلقة سمنة علي معدة فارغة

ليس هناك شك في أن السمن يعتبر دهونًا صحية وغالبًا ما ينصح بتناوله نيئًا عن طريق رشه على وجبات مطبوخة ساخنة. يحسّن السمن الامتصاص في الأمعاء الدقيقة ويقلل درجة الحموضة الحمضية في الجهاز الهضمي. سمن البقر هو مصدر طبيعي لمضادات الأكسدة التي تقضي على الجذور الحرة وتمنع عملية الأكسدة.



وفقا للأيورفيدا ، فإن شرب السمن في الصباح على معدة فارغة يعامل الجسم مثل الراس ، وهو مصدر رئيسي للتغذية لكل خلية في الجسم. وتقول أيضًا أن السمن يحسن عملية تجديد الخلايا مما يساعد في عملية الشفاء في الجسم. لدرجة أنه يساعد على فقدان الوزن. يساعد حمض الزبدة والدهون الثلاثية المتوسطة السلسلة في السمن في تعبئة دهون الجسم العنيدة وطردها خارج الجسم مما يؤدي إلى زيادة الكوليسترول الجيد. ولكن لا ينبغي للمرء أن يبالغ في الاستهلاك.



طرق تناول السمنة علي معدة فارغة

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* تناول ملعقة صغيرة من سمن البقر بالماء الدافئ في الصباح.* يمكنك أيضًا مزج ملعقة صغيرة من السمن مع الكركم النيء وغليها. يساعد تناول هذا المزيج كل صباح على تحسين المناعة وعلاج السعال الجاف.* يمكن للمرء أيضًا طحن الكركم الخام وملعقة صغيرة من السمن وتقديم مشروب الصباح.