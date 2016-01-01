

الخليط السحرى من العسل و الكركم لرفع المناعة وزيادة معدل الحرق الخليط السحرى من العسل و الكركم لرفع المناعة وزيادة معدل الحرق

لن تصدقوا كم فوائد خلطة الكركم والعسل و فائدتها للصحة ، فقد أثبتت الدراسات أن يمكن تناول هذه الخلطة عوضًا عن المضادات الحيوية والأدوية التجارية التي قد تحتوي على المواد المضرّة للصحة. تبيّن في الحقيقة، أن هذه الخلطة التي يعتمدها الطب الصيني هي من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية.



يتميز الكركم بطبيعته المضادّة للبكتيريا، والالتهابات، والفيروسات والجراثيم. كما أنّه مطهّر للجسم ويساهم في علاج مجموعة واسعة من الأمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، أمراض الجلد، ألم المفاصل وغيرها.



أمّا العسل فيتميز بخصائصه الطبية وقدرته على علاج مجموعة كبيرة من الأمراض والحساسية. بالتالي إن قمت بخلط هذين المكونين مع بعضهما، ستحصل حتمًا على مضادّ حيوي طبيعي فعّال ومفيد جدًّا.

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وأثبتت الدراسات أخيرًا أن مادة "الكركمين" curcumin الموجودة في الكركم، تجدّد الخلايا وتنظّم عمل مختلف الأجهزة. كما تحتوي على كميات كبيرة من الحديد. هذه المميزات تجعل الكركم قادرًا على محاربة الأمراض المزمنة والخطيرة ومن أبرزها فيروس نقص المناعة البشري. كما أن مادة "الكركمين" الموجودة في الكركم تساهم في مكافحة الأمراض التالية:• يعالج أمراض الجهاز التنفسي: مشاكل الرئة والربو، السعال، والالتهاب الرئوي وغيرها• منشط للكبد• يعالج مشاكل الجهاز العصبي• يقوى جهاز المناعة• يحمى القلب والأوعية الدموية• يعالج الإلتهابات• يقى من هشاشة العظام• يقلل احتمال الاصابة بالألزهايمر• يقضي على الخلايا السرطانية• يساعد على النشاط والحيوية• يساعد على حرق الدهون الزائده فى الجسمطريقة تحضير :• 100 غرام من العسل الخام• ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم• ملعقة كبيرة من مسحوق القرفةتمزج المكونات و توضع في وعاء زجاجي نظيف.عند الشعور بنزلات البرد أو غيرها من الأعراض، تناول ملعقة صغيرة من الخليط 3 مرات يوميا .