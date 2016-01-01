حقيقة أم شائعة.. هل الثوم يقضي على فيروس كورونا المستجد ؟



الثوم الثوم

فيروس كورونا من الفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 من ظهوره وهي الكحة الجافة وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق.



وفي هذا السياق قالت دكتور سوسن غزال، استشاري التغذية العلاجية، إن جهاز المناعة القوي لا يخاف من الأمراض الفيروسية وفيروس كورونا يهاجم بالدرجة الأولى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف.



وتابعت خلال منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن تناول الثوم يعزز مناعة الجسم لانه يحتوي على مبيدات نباتية لها خاصية مضادة للفيروسا ت ويعزز مناعة الجسم ويحمي من الإصابة بفيروس كورونا

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وأضافت أنه من أجل تحسين مقاومة الجسم يجب تناول الثوم باعتدال، مثلا فصين في اليوم، واحد في الصباح والثاني في المساء. لأن تناول كمية كبيرة منه قد يؤذي المعدةكما أن الثوم ضار جدا في حالات قرحة المعدة والحموضة المنخفضة والتهاب المعدة.