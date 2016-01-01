فيروس كورونا من الفيروسات التاجية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 من ظهوره وهي الكحة الجافة وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم والتذوق.
وفي هذا السياق قالت دكتور سوسن غزال، استشاري التغذية العلاجية، إن جهاز المناعة القوي لا يخاف من الأمراض الفيروسية وفيروس كورونا يهاجم بالدرجة الأولى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف.
وتابعت خلال منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن تناول الثوم يعزز مناعة الجسم لانه يحتوي على مبيدات نباتية لها خاصية مضادة للفيروسا ت ويعزز مناعة الجسم ويحمي من الإصابة بفيروس كورونا
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التعليقات على حقيقة أم شائعة.. هل الثوم يقضي على فيروس كورونا المستجد ؟
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