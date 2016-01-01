

10 تحذيرات هامة .. أسباب تغير لون البول 10 تحذيرات هامة .. أسباب تغير لون البول

يعاني البعض من تغيير لون البول ليجده غامقا ومختلفا عن اللون الأصفر الطبيعي، فقد يميل للون البرتقالي أو يحمل بعض قطرات الدم، وترجع أسباب غمقان البول إلى أسباب عديدة وتحتاج الاهتمام لمعرفة السبب الصحي وراءها.



بحسب موقع mayoclinic إليك أهم أسباب غمقان البول، والتي تحتاج استشارة طبيب إذا استمر الأمر طويلا.



1- التهاب المسالك البولية يسبب تغييرا واضحا في لون ورائحة البول.

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2- عدم قيام الكلى بوظيفتها بشكل جيد فلا تستطيع ترشيح الأملاح والمياه في الجسم.3-التهاب الأوعية الدموية أحد أسباب غمقان لون البول ليصبح لونه مثل الشاي.4- الإصابة بفيروس سي يسبب تغييرا كبيرا في لون ورائحة البول.5-تناول بعض الأطعمة قد يؤثر على لون البول لكن هذا الأمر مؤقت وغير خطير.6-بعض الأدوية والفيتامينات لها تأثير على غمقان لون البول وأبرزها فيتامين سي وب.7-عدم تناول الماء والسوائل بشكل كاف فيصبح الجسم جافا فيتغير لون البول.8-الإصابة بنوع من فقر الدم يسمي " فقر الدم الانحلالي " أي تدمير كثير من خلايا الدم الحمراء.9-غمقان البول قد يكون إشارة بوجود مشكلة في الكبد مثل الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي ج.10-التسمسم المزمن يسبب غمقان البول ويصاحبه ألم بالبطن وتقلصات شديدة بالأمعاء.