مع تغير درجات الحرارة في الآونة الاخيرة وارتفاع درجة الحرارة، فقد نحتاج إلى تنظيف مكيف الهواء أو كما هى معروفة بيننا بالتكيف والموجودة في منازلنا وداخل المكاتب، والشركات، وذلك استعدادا لتشغيلها.
وقالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إنه يجب الحرص على فتح مكيف الهواء أو المكيف عند تنظيفه من الداخل من وجود أعشاش العصافير أو اليمام بداخله.
وأضافت نوح في منشور خاص لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنه مع تغيير الفصول يمكن أيضا أن تلجأ الحشرات التي تستوطن أجسام الطيور إلى الاختباء داخل مكيف الهواء أو التكيف، وخروجها منه لداخل المنزل عند تشغيل مكيف الهواء.
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التعليقات على خدو بالكم.. حشرة خطيرة تصيبك بالحساسية عند تشغيل التكييف
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