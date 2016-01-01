خدو بالكم.. حشرة خطيرة تصيبك بالحساسية عند تشغيل التكييف



حشرة خطيرة تصيبك بالحساسية عند تشغيل التكييف حشرة خطيرة تصيبك بالحساسية عند تشغيل التكييف

مع تغير درجات الحرارة في الآونة الاخيرة وارتفاع درجة الحرارة، فقد نحتاج إلى تنظيف مكيف الهواء أو كما هى معروفة بيننا بالتكيف والموجودة في منازلنا وداخل المكاتب، والشركات، وذلك استعدادا لتشغيلها.



وقالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إنه يجب الحرص على فتح مكيف الهواء أو المكيف عند تنظيفه من الداخل من وجود أعشاش العصافير أو اليمام بداخله.



وأضافت نوح في منشور خاص لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أنه مع تغيير الفصول يمكن أيضا أن تلجأ الحشرات التي تستوطن أجسام الطيور إلى الاختباء داخل مكيف الهواء أو التكيف، وخروجها منه لداخل المنزل عند تشغيل مكيف الهواء.

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وأفادت نوح، أن أسوأ هذه الحشرات، وأخطرها هي حشرة الفاش، والذي يمكن أن يتسبب مع تركه وعدم تنظيف مكيف الهواء جيدا إلى الإصابة بالحساسية، ويمكن أيضا أن يتسبب في الحكة المدمة.وأشارت نوح، أيضا إلى أن دخول حشرة الفاش إلى المنزل يمكن أن تتسبب في حساسية بالجسم، بالأخص عند الأطفال، في حالة وجود الحشرات يجب استخدام مبيد آمن، مثل : بيوتكس بواقع ٥ سم علي١٠ لتر ماء لتنظيف المنزل ورش السجاد على الفور.