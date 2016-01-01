أجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن سؤال هل يتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة، بقوله: "أجهزة الدولة تناقش هذا الموضوع كثيرا، والجميع متفق على بذل الجهد للحفاظ على الموعد وهذا لمصلحة الطلاب، لذلك يعملوا على أن تكون الامتحانات في موعدها".
وقال "طارق شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن اختبارات أولى ثانوي الإلكترونية للتجريب وتعريف الطلاب بالنظام الجديد.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا بين التعليم العالي والجهات المعنية، وتم الاتفاق على أن بعض الكليات ينبغي تداركها حسب التخصص، ليكون هناك فترة تمهيدية لتعويض بعض المواد، مشيرا إلى أننا نضخ عناصر المشاريع البحثية للطلاب في الوقت الحالي.
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التعليقات على تأجيل امتحانات الثانوية العامة .. وزير التعليم يرد | فيديو
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