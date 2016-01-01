تأجيل امتحانات الثانوية العامة .. وزير التعليم يرد | فيديو



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن سؤال هل يتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة، بقوله: "أجهزة الدولة تناقش هذا الموضوع كثيرا، والجميع متفق على بذل الجهد للحفاظ على الموعد وهذا لمصلحة الطلاب، لذلك يعملوا على أن تكون الامتحانات في موعدها".



وقال "طارق شوقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن اختبارات أولى ثانوي الإلكترونية للتجريب وتعريف الطلاب بالنظام الجديد.



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هناك تنسيقا بين التعليم العالي والجهات المعنية، وتم الاتفاق على أن بعض الكليات ينبغي تداركها حسب التخصص، ليكون هناك فترة تمهيدية لتعويض بعض المواد، مشيرا إلى أننا نضخ عناصر المشاريع البحثية للطلاب في الوقت الحالي.

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وشدد على أننا نبذل جهدا كبيرا من أجل الحفاظ على موعد انعقاد امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الوطنية للإعلام قامت ببث محطة تعليمية للتعليم والتعليم الفني، وتم الاتفاق على زيادة عدد المدرسين، ويتم التشاور بشأن طريقة الشرح نتيجة الظروف الحالية.وأشار إلى أن الشهادات الدولية ليست تابعة لوزارة التربية والتعليم، ولكن هناك إشراف إداري فقط لكونها على أراضي مصرية، مؤكدا أنه سيكون هناك مشاريع ومراجع يتم الاستفادة بها، وتم وضع إرشادات تفصيلية للطلاب عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسيتم إطلاق المنصة الجديدة يوم الخميس المقبل.