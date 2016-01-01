مواهب أون لاين .. جامعة حلوان تستعرض مهارات الطلاب بمسابقة فى الإنشاد الديني

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أعلنت جامعة حلوان، مسابقات أونلاين للترفيه عن الطلاب، مع استمرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وتطبيق حظر التجوال بالشوارع، وإيقاف الأنشطة الطلابية.



ودشنت أسرة "من أجل مصر" المركزية بالجامعة، عدة فعاليات منها مسابقة مطرب الجامعة أون لاين، ومسابقة شاعر الجامعة أون لاين، و منشد الجامعة اون لاين ، وهي المسابقات التي تتيح لكل طالب فرصة الاشتراك عبر إرسال فيديو للطالب مدته دقيقتان يسجل الطالب بياناته داخل الفيديو المرسل، ويتم عرض جميع الفيديوهات على صفحة أسرة من أجل مصر، وتتم المنافسة من خلال حصول الفيديو على أكثر عدد تفاعل من الطلاب، مع تقديرات لجنة التحكيم والتي ستتم أون لاين، ويحصل الفائزون في المسابقة علي لقب مطرب الجامعة، ولقب شاعر الجامعة، و منشد الجامعة ، على ضوء النتائج يتم تقديم جوائز معنوية للفائزين.



ومن المشاركات مشاركة الطالب " محمد أحمد عبد الرحمن أحمد" الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية والطالب أحمد محمد حسين طالب بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية، حيث تنافس الطالبان فى مسابقة الإنشاد الدينى بإلقاء بعض الأناشيد الدينية باعثين البهجة فى قلوب زملائهما.

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وتقام المسابقات انطلاقا من حرص الجامعة على تقديم الأنشطة الطلابية عن بعد، وذلك بعد تعليق الدراسة وإيقاف الأنشطة الطلابية واللجوء إلى التعليم عن بعد، بادرت أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان بتنفيذ بعض الأنشطة الطلابية أون لاين؛ بسبب رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة.