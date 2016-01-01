تسليم شرائح التابلت الجمعة والسبت بالقاهرة

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تسليم شرائح التابلت الجمعة والسبت بالقاهرة

تابع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من خلال غرفة العمليات المركزية، تسليم الشرائح لطلبة الصف الأول الثانوي بحضور ولي الأمر مع متابعة كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

ووجه عطية الجميع الالتزام والتعاون لتسهيل الإجراءات والانتهاء من كافة المهام، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لرجال الشرطة المصرية للمشاركة في تأمين المدارس مقر لجان التسليم، وكذلك كافة جهات المجتمع المدني المشاركة في أعمال التعقيم والتطهير وفريق العمل من جنود التعليم بالقاهرة من العامل إلى القيادات .

المصدر: akhbarelyom

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