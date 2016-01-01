وزير الإعلام: الحظر الكامل وارد لكن خسائره المتوقعة فادحة



أسامة هيكل أسامة هيكل

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن قرار تطبيق حظر التجوال بشكل كامل خلال الفترة القادمة أمر وارد وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن حظر التجوال الجزئي المفروض حاليًا ليس أمنيًا أو سياسيًا، ولكنه إجراء صحي يهدف الحفاظ على صحة المواطنين، معقبا" بتمنى منوصلش للحظر الكامل".



وعن اتهام الحكومة بإخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في مصر رد وزير الدولة للإعلام قائلا:" اللي عنده حالة يقولنا عليها، هذا الأمر لم يمكن إخفاؤه".