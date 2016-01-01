السعودية تعلن عن إجراءات جديدة تبدأ اليوم لمواجهة "كورونا"

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السعودية تعلن عن إجراءات جديدة تبدأ اليوم لمواجهة "كورونا"

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تقديم وقت بدء حظر التجوال في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف، إلى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا..كوفيد-19"، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي السياق، أكدت وزارة الداخلية السعودية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة. كما أهابت بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

وكانت الوزارة أعلنت بالأمس منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميًا، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

ونقلت (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.​

المصدر: masrawy

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