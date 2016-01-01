أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تقديم وقت بدء حظر التجوال في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف، إلى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن القرار يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا..كوفيد-19"، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).
وفي السياق، أكدت وزارة الداخلية السعودية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة. كما أهابت بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السعودية تعلن عن إجراءات جديدة تبدأ اليوم لمواجهة "كورونا"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق