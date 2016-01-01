وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد مرة أخرى

آخر الأخباراخبار مصر › وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد مرة أخرى

صورة الخبر: وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول فتح المساجد مرة أخرى بداية من الجمعة المقبلة، وهو ما نفاه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وتساءل الكثيرون حول موعد فتح المساجد مرة أخرى، وهو ما أوضحه وزير الأوقاف قائلا: «إنه لا فتح لأي مسجد أو زاوية قبل تمام زوال علة الغلق».

وأشار إلى أن التحقق من ذلك خلال أمرين:

الأول: عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس «كورونا» على أرض مصر كافة.

الآخر: عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.

المصدر: akhbarelyom

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد مرة أخرى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90380

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager