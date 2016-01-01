وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد مرة أخرى



وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول فتح المساجد مرة أخرى بداية من الجمعة المقبلة، وهو ما نفاه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.



وتساءل الكثيرون حول موعد فتح المساجد مرة أخرى، وهو ما أوضحه وزير الأوقاف قائلا: «إنه لا فتح لأي مسجد أو زاوية قبل تمام زوال علة الغلق».



وأشار إلى أن التحقق من ذلك خلال أمرين:

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الأول: عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس «كورونا» على أرض مصر كافة.الآخر: عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا.وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.