تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول فتح المساجد مرة أخرى بداية من الجمعة المقبلة، وهو ما نفاه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.
وتساءل الكثيرون حول موعد فتح المساجد مرة أخرى، وهو ما أوضحه وزير الأوقاف قائلا: «إنه لا فتح لأي مسجد أو زاوية قبل تمام زوال علة الغلق».
وأشار إلى أن التحقق من ذلك خلال أمرين:
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التعليقات على وزير الأوقاف يعلن موعد فتح المساجد مرة أخرى
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