

رمضان خالي من الفوانيس.. كورونا تحد الاستيراد والمتوافر محلي فقط رمضان خالي من الفوانيس.. كورونا تحد الاستيراد والمتوافر محلي فقط

أكد بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية ان شهر رمضان 2020 سيكون خالى من الفوانيس، بعد رفض المستوردين إبرام اى تعاقدات استيرادية أجزاء الفوانيس من الصين تخوفا من فيرس كورونا، لافتا إلى أن الفانوس سيكون محلى خلال رمضان المقبل.



وأضاف "صفا" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قرار من قبل وزير التجارة والصناعه منير فخرى عبد النور بمنع استيراد فوانيس رمضان من الخارج، ومنذ ذلك الوقت والفانوس فى السوق المحلى مصرى بنسبة 95٪



ولفت صفا إلى انة بالنسبة للأسعار ستشهد انخفاضا خلال شهر رمضان المقبل بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن هناك مخزون من الفوانيس فى مخازن التجار منذ العام الماضي وبالتالي ستشهد وفرة فى الاسواق، مشيرا إلى أن قيمة تداول تجارة الفوانيس فى رمضان بالسوق المصرى سجل 200 مليون جنيه سنويا منها 95٪ محلى و5٪ مستورد

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وكان وزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخري عبدالنور أصدر، قرار 232 لسنة 2015، بمنع استيراد الموازيك والمعادن وجميع الفوانيس المستوردة من الخارج؛ بهدف توفير الدولار، وتشجيع الصناعة المحلية.