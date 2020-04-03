

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020 ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020

ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 3-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 695 جنيهًا بعد أن كان يسجل 693 جنيهًا، ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب في مصر

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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم،الجمعة 689جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 794 جنيها إلى 799 جنيها .تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 728 جنيها إلى 732 جنيهاتتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 596 جنيها إلى 599 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 463 جنيها إلى 466 جنيها .تتراوح سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها إلى 5592 ، يزن 8 جرامات.وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.