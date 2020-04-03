

أسعار الفاكهة بمصر اليوم الجمعة 3 أبريل.. الفراولة بـ 8 جنيه للجملة أسعار الفاكهة بمصر اليوم الجمعة 3 أبريل.. الفراولة بـ 8 جنيه للجملة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3 أبريل في مختلف الأسواق المصرية، حالة من استقرار في متوسط الأسعار للمختلف أنواع الفاكهة نظرًا لكونها غذاء أساسي في البيوت المصرية لما تحمله من فائدة صحية لكل من الأطفال والكبار وما توفر من مناعة لجسم الإنسان.



وينصح العديد من خبراء التغذية بتناول الفواكة باستمرار حتى مع ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم خاصة تناولها على معدة فارغة للتحقيق افضل استفادة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم الذي يفيد العظام ويحسن من فرص عدم الإصابة من هشاشة العظام حيث لا يستطيع أي إنسان الاستغناء عن النبات والفواكه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.



وتقدم "الدستور" على مدار كل يوم نشرة خدمية لمواطنيها بمتوسط أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور من خلال جولات يومية يقوم بها الدستور لخدمة المستهلك المصري ومعرفة أسعار كل ما يهمه قبل التوجة إلى البائعين ويكون على دراية بكل أسعار الفاكهة بمصر اليوم.

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اسعار الفاكهة بمصر اليوم الجمعةمن ناحيته، قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكة، إن هناك وفرة من السلع الغذائية في الأسواق، مع ارتفاعات طفيفة لبعض السلع، مناشدًا المواطنين بعدم التكدس وشراء أكثر من اللازم.وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن بعض السلع شهدت ارتفاع بسبب زيادة الطلب عليها.وأوضح أن هناك إقبال غير طبيعي من قبل المواطنين مما قد يرفع الأسعار ويحدث عدم اتزان.وطالب من المواطنين بعدم التكالب على السلع وتخزينها لعدم حدوث أزمة في الأسعار بالسوق المحلي ونقص في السلع.تراجع أسعار الفاكهة بمصر اليوم الجمعةوقال نجيب إن أسعار الفواكه تشهد حالة من التراجع في الأسواق اليوم الجمعة، وسجل أسعار التفاح الأمريكى والإيطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيهًا، والتفاح الجولدن 17 جنيهًا، والتفاح السورى 18 جنيهًا.بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9".تعرف على جميع أنواع البرتقال في الأسواقوعن أسعار البرتقال سجل سعر من 3 لـ 7 جنيهات يختلف على حسب المنطقة، حيث أن أسعار البرتقال البلدي تتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيهات، والبرتقال السكري ليتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 3.5- 6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3- 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.