التفاصيل الكاملة لنقل متوفي كورونا علي سيارة ربع نقل مكشوفة ببورسعيد



التفاصيل الكاملة لنقل متوفي كورونا علي سيارة التفاصيل الكاملة لنقل متوفي كورونا علي سيارة

حالة من الخوف سادت في شوارع بورسعيد عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لسيارة نصف نقل تجوب شوارع بورسعيد وتحمل جثمان متوفى بسبب فيروس كورونا من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد، وفي هذا التقرير نستعرض التفاصيل الكاملة لنقل متوفى كورونا علي سيارة ربع نقل ببورسعيد.



البداية من مواقع التواصل الاجتماعي

كانت بداية الواقعة، حينما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو، مساء أمس الخميس، يرصد نقل جثمان حالة كورونا ايجابية على سيارة نصف نقل، وصاحب الفيديو عدة تعليقات سلبية من المواطنين، واصفة المشهد أنه غير أدمي، ومطالبة بمحاسبة المقصرين.



وكلف اللواء هشام خطاب مدير أمن محافظة بورسعيد، الإدارة العامة لمرور بورسعيد برئاسة العميد محمد بصلة ومعاونة الرائد حسن السخري بالبحث عن السيارة النصف نقل لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

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العثور على سيارة نقل متوفي كورونا في بورسعيدوبالفعل تمت عملية البحث عن السيارة ، وذلك عن طريق انتشار وتواجد الأكمنة الثابتة والمتحركة والتي تقوم مساءا بتفيذ تعليمات حظر التجوال ، وأيضا عن طريق تواجد وإنتشار الدوريات الراكبة للإدارة العامة لمرور بورسعيد وإدارة شرطة النجدة تم تحديد مكان السيارة، وتم العثور والتحفظ عليها.وتمكنت قوات الشرطة من الوصول إلي السيار، وتم تسلمها لادارة الطب الوقائى لتعقيمها.تعقيم سيارة نقل متوفي كورونا في بورسعيد لمدة ساعةووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إدارة التعقيم والتطهير، بإرسال الفريق المتنقل الخاص بالطوارئ منهم، وبالفعل توجه الفريق المتنقل الخاص بالتعقيم والتطهير إلي مكان السيارة تحت قيامة المهندس أسامة رخا مستشار محافظ بورسعيد لعمليات التطهير والتعقيم.ومن جانبهم قام أعضاء الفريق بتطهير السيارة من المداخل ومن الخارج أيضا، بجانب تطهير صندوق السيارة لمدة ساعة كاملة، وذلك حتي تكون أمنة تماما ويمكن إستخدامها مرة أخري دون أن تكون سبب للعدوي ، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.الصحة تكشف تفاصيل سيارة نقل متوفي كورونا في بورسعيدومن جانبه، كشف الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، عن تفاصيل الواقعة التي اصابت الشارع البورسعيدي بالفزع، حيث أكد أن المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجرى تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفي، وأن من يحضر السيارة هم أهل المتوفي وليست المستشفى.وأضاف "تعيلب"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أن الإجراءات الوقائية يجرى إتباعها كاملة، ويتسلم أعضاء فريق الإدارة الوقائية الجثمان في المقابر لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن.وأكد تعيلب أن من احضر السيارة وتواجد عليها ورفع الجثمان وانطلق به هو نجل المذكور رغم توقيعه علي إقرار رسمي بآليات الدفن و النقل وليس للصحة دخل فيه.وأشار مدير الرعاية الصحية على أنه جرى غسل الجثمان ووضعه في كفن من عدة طبقات ثم كيس عازل واقي من البلاستيك، وذلك وفقا للبروتوكولات والإشتراطات والإجراءات المتبعة عالمية في هذا الشأن.وطالب مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد الجمعيات بضرورة المشاركة في توفير سيارات خاصة لنقل الجثمان أسوة بحالات الوفاة الطبيعية.