أحمد فتحي: قررت الرحيل عن الأهلى بعد هذا الموقف



أحمد فتحي أحمد فتحي

كشف أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن سبب رحيله عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري .



وقال فتحي في تصريحات لـ صحيفة الإمارات اليوم، إن سبب الرحيل هو حلم المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه لايبحث عن المال مثلما يردد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



وأضاف فتحي: إن عرض الأهلي تضمن حصولي على راتبي كاملا دون النظر إلى نسبة المشاركة في العام الثاني،ولكنني أرغب في خوض تجربة جديدة وأمتلك عروضا مالية قوية غير المتداولة.

قد يعجبك أيضا...

وتابع:"سبب قبولى لعروض أخرى،هى مدة العقد البالغة 3 سنوات وليس عامين فقط مثل عرض الأهلي وأنا أرغب في البقاء أطول فترة ممكنة داخل الملعب ولعب بطولة كأس العالم القادمة كما أنني لا أشعر بالراحة مع مدرب الأهلي الجديد رينيه فايلر بسبب عدم مشاركتي بشكل مستمر رغم أن أدائي كان قويا في المباريات التى شاركت فيها ولم أفتعل المشاكل خلال فترة تواجدي في الأهلي ولم أتسبب في أزمة لأنها وجهة نظر فنية.وقال:إنني أمتلك عرضا من الامارات وقبل موسمين كان هناك عرض من الزمالك والموسم الماضي تلقيت عرضا من بيراميدز أقوى بكثير من العروض المالية الأخرى إلا أنني أحب واحترم جماهير الأهلي.واختتم احمد فتحي تصريحاته قائلا :أمر التجديد كان محسوما بنسبة 99% إلا أنني تحدثت مع فايلر،عن عدم مشاركتي في المباريات بشكل أساسي وكان رده بأنني لا أستطيع لعب 90 دقيقة كاملة ومن هنا بدأت أفكر في الخروج والحصول على فرصة وتحد جديد .