أعلن البنك الدولي اليوم /الجمعة/ عن إتاحة 7.9 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، بعد تفعيل خطة حالات الطوارىء المحتملة التي أعلن عنها البنك في 20 مارس الماضي، ومن خلال "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر".
وقالت "مارينا ويس"، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في بيان صحفي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: "يعكف البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا".
وأوضحت أن تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة.
ولفتت "ويس" إلى أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر يهدف إلى: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ (ب) تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ (ج) دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لمواجهة كورونا..البنك الدولي يمنح مصر 7.9 مليون دولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق