كيف استقبل مطار مرسى علم المصريين العائدين من أمريكا.. فيديو وصور



كيف استقبل مطار مرسى علم المصريين كيف استقبل مطار مرسى علم المصريين

استقبل مطار مرسي علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، طائرة مصر للطيران على متنها 290 مصريًا من العالقين في مدينة واشنطن الأمريكية، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى مطار مصر حتي 15 أبريل المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.



وحرصت سلطات مطار مرسى علم الدولي، على تجهيز استقبال خاص لركاب الرحلة الاستثنائية القادمة من واشنطن لنقل العالقين، وقامت سلطات المطار بتعقيم حقائب الركاب المرافقة لهم على الطائرة، واستقبل فريق من العلاقات العامة الركاب وتم انهاء إجراءات وصولهم ثم غادروا تحت إشراف أمني إلى أحد الفنادق هناك، لقضاء فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما، كإجراء وقائي طبقا لتوجيهات وزارة الصحة.



وكانت وزارة الصحة وضعت، شرطا لدخول جميع المصريين العالقين بالدول المختلفة، وهو توقيع إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى على نفقتهم الشخصية فور الوصول للبلاد، وأكدت أن ذلك الإجراء سيطبق على جميع الرحلات الاستثنائية التى تنظمها مصر للطيران وشركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة، وذلك الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم في مصر.

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جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدنى المصرية، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.