باريس سان جيرمان يرفض مفاوضات برشلونة بشأن استعادة نيمار



نيمار نيمار

رفض نادي باريس سان جيرمان مفاوضات برشلونة، للحصول على خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن برشلونة دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات نيمار خلال الصيف المقبل، عن طريق وكلاء.



وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان كان باردا، حيث لا يريد التحدث في هذا الوقت، بسبب المشاكل التي تحاصرهم، مثل العمل على تجديد عقود ما يقرب من11 لاعب في الفريق، بالإضافة إلى فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف الكرة في أوروبا".

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وأضافت الصحيفة، أن رغم تسبب فيروس كورونا في أزمة مالية للأندية الأوروبية، إلى إلا أن برشلونة يراها فرصة جيدة لخطف نيمار، لأن الأندية ستلجأ إلى الصفقات التبادلية، وهو الأمر الذي تفضله إدارة برشلونة.وكان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017ـ قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الفرنسي بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده، والمقدر بـ 222 مليون يورو.