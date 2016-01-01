رفض نادي باريس سان جيرمان مفاوضات برشلونة، للحصول على خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن برشلونة دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات نيمار خلال الصيف المقبل، عن طريق وكلاء.
وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان كان باردا، حيث لا يريد التحدث في هذا الوقت، بسبب المشاكل التي تحاصرهم، مثل العمل على تجديد عقود ما يقرب من11 لاعب في الفريق، بالإضافة إلى فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف الكرة في أوروبا".
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التعليقات على باريس سان جيرمان يرفض مفاوضات برشلونة بشأن استعادة نيمار
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