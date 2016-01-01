مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب وتركي آل الشيخ بشأن بديل أحمد فتحى.. فيديو



مرتضي منصور ومحمود الخطيب وتركي ال الشيخ مرتضي منصور ومحمود الخطيب وتركي ال الشيخ

علق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي مكالمة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتركي آل الشيخ بشأن رحيل أحمد فتحي نهائيا عن القلعة الحمراء .



وانتقد مرتضى منصور ، عبر قناة تن ، محمود الخطيب ، وقال ، انه بالفعل حدثت مكالمة من رئيس الأهلي وتركي آل الشيخ بشأن فتحي ، معلقا ، " ميصحش يكلمه ويقوله فتحي مشي شوفلنا لاعب تاني ".



وشدد مرتضي منصور ، علي ان قطبي الكرة المصرية اكبر من اي شخص ، ورئيس الاهلي مثل منصب رئيس الوزراء والزمالك ايضا .

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وفشلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فى تجديد عقد أحمد فتحي قائد الفريق وسيرحل رسميا فى نهاية الموسم الحالي .وترددت أنباء فى الآونة الأخيرة بانضمام احمد فتحي لنادي بيراميدز 3 مواسم مقابل 50 مليون .