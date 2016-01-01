علق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي مكالمة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتركي آل الشيخ بشأن رحيل أحمد فتحي نهائيا عن القلعة الحمراء .
وانتقد مرتضى منصور ، عبر قناة تن ، محمود الخطيب ، وقال ، انه بالفعل حدثت مكالمة من رئيس الأهلي وتركي آل الشيخ بشأن فتحي ، معلقا ، " ميصحش يكلمه ويقوله فتحي مشي شوفلنا لاعب تاني ".
وشدد مرتضي منصور ، علي ان قطبي الكرة المصرية اكبر من اي شخص ، ورئيس الاهلي مثل منصب رئيس الوزراء والزمالك ايضا .
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التعليقات على مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب وتركي آل الشيخ بشأن بديل أحمد فتحى.. فيديو
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