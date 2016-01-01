مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب وتركي آل الشيخ بشأن بديل أحمد فتحى.. فيديو

آخر الأخباراخبار الرياضة › مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب وتركي آل الشيخ بشأن بديل أحمد فتحى.. فيديو

صورة الخبر: مرتضي منصور ومحمود الخطيب وتركي ال الشيخ
مرتضي منصور ومحمود الخطيب وتركي ال الشيخ

علق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي مكالمة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتركي آل الشيخ بشأن رحيل أحمد فتحي نهائيا عن القلعة الحمراء .

وانتقد مرتضى منصور ، عبر قناة تن ، محمود الخطيب ، وقال ، انه بالفعل حدثت مكالمة من رئيس الأهلي وتركي آل الشيخ بشأن فتحي ، معلقا ، " ميصحش يكلمه ويقوله فتحي مشي شوفلنا لاعب تاني ".

وشدد مرتضي منصور ، علي ان قطبي الكرة المصرية اكبر من اي شخص ، ورئيس الاهلي مثل منصب رئيس الوزراء والزمالك ايضا .

وفشلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فى تجديد عقد أحمد فتحي قائد الفريق وسيرحل رسميا فى نهاية الموسم الحالي .

وترددت أنباء فى الآونة الأخيرة بانضمام احمد فتحي لنادي بيراميدز 3 مواسم مقابل 50 مليون .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب وتركي آل الشيخ بشأن بديل أحمد فتحى.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85795

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager