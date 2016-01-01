سر اتصال كامل الوزير بالرئيس السيسي وماذا طلب منه .. فيديو



المهندس كامل الوزير المهندس كامل الوزير

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الموانئ المصرية تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الـ 24 ساعة والشاحنات المصرية لم تتوقف عن عملها في نقل الخضروات والمواد الغذائية للأردن والعراق ودول الخليج؛ مشيرا الي انه اتصل هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين لإبلاغه بتوقف 600 شاحنة مصرية في ميناء نوبع.



وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي طلب منه الاتصال بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمخاطبة نظيره الأردني لحل المشكلة وعبور الشاحنات المصرية؛ موضحا ان 616 شاحنة مصرية وأردنية تم تفتيشها أمس الاول في ميناء نويبع ووضعها في الحجر الصحي وإرسال تحليل 7 سائقين لهذه الشاحنات إلى المستشفى لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرًا إلى ثبوت عدم إصابة السائقين بكورونا.

