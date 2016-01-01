خالد الجندى: النبى أول من طبق الحجر الصحي للوقاية من المرض.. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من طبق نظام الحجر الصحي، حيث قال لا يورد ممرض على مصح، وفروا من المجذوم كما تفروا من الأسد.



وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا وجدتم الطاعون في أرض لا تدخلوها وإذا كنتم فيها لا تخرجوا منها.



وتابع، أن النبي هو أول من أقر النظافة الشخصية، وقال وفرقوا بينهم في المضاجع للحفاظ على الصحة النفسية للأبناء بالتفرقة بينهم في الفراش، وكان يعتكف في الغار الليالي ذوات العدد كما ورد في أول الوحي.

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كما توجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد تصريحاته عن أزمة كورونا، قائلا: "شكرا على هذه الرسالة المطمئنة، والمحفزة التى وجهها لكل مصرى مخلص".هل يتعارض الأخذ بالأسباب مع قوله: «قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».. مستشار المفتي يجيبوتابع الجندى: "نحن الان فى نقطة حرجة، اما ان ندخل فى كارثة وازمات، او فى امان وسلام بالتكاتف جميعا، والمصريين سيحافظون على مصر، ولن يعجزهم اى شئ".واضاف: "كل المطلوب طاعة توجيهات اولى الامر فى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حتى نصل الى بر الامان، وانا اشعر بحالة من الاسى والحزن من الذين رفضوا الحجر الصحى وتسببوا فى نشر العدوى، مفيش اغلى من بلدنا احنا فى كارثة وحالة حرب".كان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قال إن العالم يشهد حالة من الانضباط الأخلاقي، وبدأ العاصي يتوب، وأغلقت الخمارات وصالات القمار، وأصبحنا الكوكب الطاهر بفضل فيروس كورونا.وأضاف الجندى: "الفيروس جند من جنود الله، وفعل ما لا يستطيع فعله اقوى الرؤساء أو الملوك، فى غلق البارات وصالات القمار، حتى حالات الزنا اختفت نهائيا، او شواذ كله خايف على نفسه".واستطرد: "الفيروس علم الناس الأدب والدين، ومن يتحدث عن قطع علاقتنا بالمساجد، فإن علاقة الناس بالصلاة لم تنقطع ويعودون قريبا إلى المساجد".الشيخ خالد الجندى، أكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجعل الإصابات تقل، لافتا إلى أن هناك فيروسًا لا يمكن الوقاية منه وهو السوشيال ميديا الذى يروج للشائعات التى تصيب الناس بالذعر.اقرأ أيضًا:احذر النوم على إذاعة القرآن الكريم ليلا.. علي جمعة يوضح هل يحرس النائم؟وتابع: "الناس بقيت خايفة من كورونا، والوفاة والدفن دون جنازة، وانا بقول للناس اللى خايفة، الأنبياء كان لا يتم عمل جنازات لهم ويدفنوا حيث يقبضوا".اقرأ أيضًا: علامات الساعة .. إذا ظهر هؤلاء الخمسة رجال فاعلم أنك في آخر الزمانوأشار الشيخ خالد الجندى، إلى أن الجريمة التى ترتكب فى حق الوطن هى الاختلاط بالناس فى التجمعات، وتعتبر أشد من الخيانة أو ارتكاب جرائم إرهابية.وواصل: "الشحص المصاب بفيروس كورونا ويعلم هذا، ويختلط بالناس يرتكب جريمة خطيرة ضد الوطن، لان هذا الفيروس يمكن يدمر بلد باكملها، مفيش قنبلة تعمل كده، الفيروس ده يودى بمئات الآلاف من البشر نتيجة أن شخص تنقل بين الناس بلا مبالاة".