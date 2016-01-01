

جوجل تُطمئن الجميع وتؤكد أن خدماتها قادرة على معالجة حركة المرور على الإنترنت جوجل تُطمئن الجميع وتؤكد أن خدماتها قادرة على معالجة حركة المرور على الإنترنت

مع إضطرار المزيد من الناس للبقاء في المنزل للعمل أو الدراسة، فقد أصبحت خدمات الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. في الأيام القليلة الماضية، عانت بعض خدمات جوجل من إنقطاع وجيز، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت خوادم جوجل مجهزة للتعامل مع هذا الكم الهائل من مستخدمي الإنترنت بعد أن إضطر المزيد من الأشخاص للبقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا.



منذ ذلك الحين، قام نائب الرئيس الأول للبنية التحتية التقنية في شركة جوجل، السيد Urs Holzle بنشر تدوينة أكد فيها لمستخدمي جوجل أن الشركة أكثر من قادرة على ” التعامل مع الحمل “.



ووفقا للسيد Urs Holzle، فقد صرح بالقول : ” تدعم شبكة جوجل المنتجات التي يعتمد عليها الأشخاص حول العالم يوميًا، مثل Youtube و Google Maps و Gmail. كما تربط عملاء Google Cloud بموظفيهم ومستخدميهم. مع إنتشار فيروس كورونا وإنتقال المزيد من الأشخاص إلى العمل أو التعلم من المنزل، من الطبيعي أن يتساءل المرء حول ما إذا كانت شبكة جوجل يمكنها التعامل مع الحمل. الإجابة القصيرة هي نعم “.

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ويضيف أنه تم تصميم شبكة جوجل بحيث تعمل حتى في أوقات الطلب المرتفع، مثل فترات الذروة على شبكة الإنترنت مثل Cyber Monday، ونهائيات كأس العالم، وما إلى ذلك. يُقر Urs Holzle أيضًا بأن هناك حاليًا زيادة كبيرة في حركة المرور لبعض خدماتها مثل Hangouts Meet، ولكنه طمأن الجميع بأن مستويات حركة المرور هذه في حدود قدرة جوجل.